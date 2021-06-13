أحمد نافع يقاضي تامر حسين ومحمد مدين بتهمة السب والقذف

يعتزم المطرب الشاب أحمد نافع، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشاعر تامر حسين، والملحن محمد مدين، خلال الأيام القليلة المُقبلة، متهمًا إياهما بالسب والقذف والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد نافع، لـ«الوطن»، إنه فوجئ بوصلة شتائم من قِبل تامر حسين ومحمد مدين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رغم تعاونهما المُسبق سويًا في بعض الأغاني، ودعمهما له عقب تقديمه «كوفر» لأغنيتين لكلًّ من عمرو دياب وتامر حسني.

واستنكر أحمد نافع، وصف مدين له بـ«مريض شهرة» و«جنون شهرة»، الذي يسعى دومًا للفت الأنظار دون أي مجهود، الأمر الذي دفع المطرب الشاب لتوجيه رسالة له عبر «فيس بوك»، قبل أنّ يقوم المُلحن بحظره بشكلٍ نهائي.

وقال أحمد نافع، في رسالته لـ«مدين»: «برغم إن حضرتك بتتبرى مني بس حابب أقولك علي حاجة عشان أنا لسه مكلمك من شوية وقولت لك يا مدين يلا بينا نشتغل وأنا اتكلمت والناس فهمتني وطلعت طاقة مكبوتة جوايا من ظلم شايفة وطلعت اتكلمت بمنتهى الشياكة والذوق، وقولت لك يا مدين أنا كان لازم أتكلم عشان خايف يحصل حاجة قدام من ناس معينة متعجبنيش وتوقف مسيرتي مش أكتر أأمن نفسي عشان في قلق متعمد في الوسط عليا أنا عارفه واثبته للناس وقولت لك يا مدين أنا مش محتاج حاجة غير إني أغني وحب الناس مش عاوز لا نجومية ولا كواكب عشان الكلام ده مش تبعي وبنفسك قولت لي الوسط وحش أنا عارف وقولنا يلا نبدأ شغل ومش هتكلم عن حاجة تاني وقفلت معاك».

فيما وجه تامر حسين، اتهامًا لـ أحمد نافع، بقوله: «ابتلاء والله ربنا يشفيهم ويعافيهم من مرض الشهرة.. كداب.. ده حتى الكدب له منطق مش خياله الواسع ده»، ليرد عليه بقوله: « يكفي إن كلكم بتغلطوا فيا وأنا مغلطتش في ولا واحد فيكم غير إني بنتقد تصرفات مش أكتر».

وتأتي تلك الأزمة، بعدما قدّم أحمد نافع «كوفر»، لإحدى أغاني الفنان عمرو دياب، وحرص تامر حسين على دعمه بإعادة نشره، لكن سرعان ما قرر حذفه، مُبررًا ذلك، بقوله: «عمرو دياب مش بيحبني ومش عاوز حد من صحابه يدعمني».