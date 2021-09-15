أشهر 5 مليارديرات حققوا ثرواتهم من العملات المشفرة

تغيرت نظرة المستثمرين مع انهيار الاقتصاد الأمريكي في مارس 2020، إذ استغنى المستثمرون عن الأسهم والأصول الخطرة، وقتها تراجعت أسعار البيتكوين بنسبة 50% في يوم واحد، وغيرها من العملات الأخرى، لكن بعد مرور عام تقريبًا عادت العملات الرقمية لتحقق مستويات غير مسبوقة، لتتجاوز الأسعار حاجز 60 ألف دولار.

ومن المعروف عن سوق العملات المشفرة، أنه سوق متقلب، وكان لهذه التقلبات دور في جذب الكثير من المستثمرين أصحاب المليارات، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أشهر 5 أصبحوا مليارديرات من العملات المشفرة.

التوأم كاميرون وتايلور وينكليفوس المركزين الأول والثاني

يأتي التوأم كاميرون وتايلور وينكليفوس على رأس القائمة ليحتلا المركزين الأول والثاني، كأشهر الأشخاص ممن حققوا ثروات هائلة من الاستثمار في العملات المشفرة، قاما باستثمار مبلغ 65 مليون دولار في العملات المشفرة، لتكون النتيجة أرباحا تفوق 6 مليارات دولار، 3 مليارات دولار لكل منهما.

براين أرمسترونغ في المرتبة الثالثة

براين أرمسترونغ مؤسس بورصة العملات المشفرة Coinbase، ويبلغ صافي ثروته 10 مليارات دولار، فيما بلغت ثروة فرد إهرسام المشارك في تأسيس Coinbase/ ثم بعد ذلك أسس شركة استثمارات في العملات المشفرة 3.1 مليار دولار.

سام بانكمان فرايد في المركز الرابع

سام بانكمان فرايدوفي المركز الرابع، جاء سام بانكمان فرايد مؤسس منصة FTX لتداول العملات المشفرة، الذي تبلغ ثروته نحو 18 مليار دولار.

تشانغبيج تشاو في المركز الخامس

ثروة تشانغبيج تشاو مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة Binance، في المركز الخامس بثروة قيمتها 1.9 مليار دولار.

اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية

واعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة قانونية، حيث صوت المشرعون في الكونجرس بأمريكا الوسطى بداية شهر سبتمبر 2021، بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين، وحصلوا على 62 من أصل 84 من أصوات الهيئة التشريعية، لتصبح السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية.