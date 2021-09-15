أول تعليق من ساندي بعد انسحاب محامي سمكري البني آدمين: «يمهل ولا يهمل»

في أول تعليق لها بعد تجديد حبس يوسف خيري المعروف إعلامياً بـ«سمكري البني آدمين»، وانسحاب محاميه من الدفاع عنه، قالت الفنانة ساندي إن «المولى عز وجل يمهل ولا يهمل».

وأضافت ساندي لـ«الوطن»: «والله ما عنديش تعليق غير حاجة واحدة فقط، إذا كان الله معي فمن علي؟».

وشددت ساندي على إيمانها بالله الذي يقف بجوارها ويساندها بعد أزمتها مع سمكري البني آدمين، الذي تسبب في إصابة لها في الفقرات جعلتها غير قادرة على الحركة.

ساندي: سمكري البني آدمين تسبب في إصابة بالفقرات جعلتني غير قادرة على الحركة

وتابعت: «مش قلقانة عشان أنا اتجرح في شخصي جامد، وأنا شخص مجني عليه، والحمد لله ربنا مش سايبني من أول يوم اتصبت فيه، وبشكره في كل وقت، سمكري البني آدمين تم القبض عليه من سنة، بالرغم من إني لم أحرر محضر ضده وقتها من سنتين واكتفيت بتحذير الناس على حسابي بإنستجرام، لكن فيه أطباء صعدوا الموضوع إلى النيابة العامة، واتشمع مكانه واتحبس من سنة تقريباً».

بلاغ ساندي للنائب العام ضد سمكري البني آدمين

وكانت الفنانة ساندي، قد قررت التوجه ببلاغ إلى النائب العام، بعد التصريحات التي أدلى بها محامي يوسف خيري المعروف بـ«سمكري البني آدمين»، والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا نصب وتزوير شهادات، وتوجيه اتهامات لها بوجود خلافات شخصية تجمعها والمتهم بعدما رفض عرضها بإجراء جلسة علاج داخل منزلها.

وقالت الفنانة ساندي، في تصريحات لـ«الوطن» إن هذه الاتهامات تحمل تشهيرًا وقذفًا في حقها، وأنها بدأت بالفعل في التواصل مع أحد المحامين، للتقدم ببلاغ لوضع حد «لمثل هذه المهاترات»: «اللي بيحصل ده اسمه تشهير وقذف محصنات، وفي كل الأحوال فوضت أمري إلى الله».