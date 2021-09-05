الفنانة ساندي تتصدر محركات البحث بسبب «طقطقة» سمكري البني أدمين

تصدر اسم يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم "سمكري البني أدمين"، والذي تم القبض عليه بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، والفنانة ساندي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اتهام «ساندي» له بأنه تسبب في إصابتها ومعاناتها لمدة عامين، بسبب خطأ ارتكابه أثناء معالجة فقرات «الرقبة والضهر» بـ«الطقطقة».

عدد من نجوم الفن تعاملوا مع "سمكري البني أدمين" أبرزهم أمير كرارة وشيكو

وكان عدد من نجوم الفن، سبق وتعاملوا مع سمكري البني أدمين، الذي يتولى مهمة علاج ألام الفقرات بطريقة «الطقطقة» أبرزهم منة فضالي، شيكو، أمير كرارة، مي سليم، هبة مجدي، داليا مصطفى، وعدد من نجوم مسرح مصر منهم محمد أنور، محمد عبدالرحمن، أس أس.

ساندي تعرفت على "سمكري البني أدمين" عن طريق أصدقاءها

وتعرفّت ساندي، على "سمكري البني أدمين"، عن طريق عدد من أصدقاءها أبرزهم كريم فهمي، وأسماء جلال، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لها، وذلك عام 2019 عندما كانت تشتكي ألمًا في الفقرات، وبناء على نصيحة أصدقاءها ذهبت لـ «سمكري البني أدمين»، إلا أن ألامها زادت وذهبت لأحد الأطباء، وسألها إذا كانت تعرضت لحادث مؤخرًا، وهو مانفته، ولكنها أخبرته بـ«الطقطقة».

ساندي تتهم "سمكري البني أدمين" بإصابتها بعد الضغط النخاع

وقالت ساندي، إن سمكري البني أدمين، ضغط على النخاع الشوكي الأمر الذي كاد يصيبها بالشلل الرباعي، ومازالت تتلقى العلاج منذ عامين وحتى الآن، مشيرة إلى أنها حذرت من «السمكري»، واعتبرته نصابًا ولكن لم ينتبه لها أحد وقتها، مع الإشارة إلى أنه لم يتحصل منها على أموال أو أحد من الفنانين مقابل تصوير فيديو أثناء علاجه لهم، ونشره على حساباتهم على السوشيال ميديا للترويج له.

فيما قال والد سمكري البني أدمين، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، إن سبب اتهام الفنانة ساندي لنجله بسبب خلافًا شخصيًا بينهما، بدليل أنها لم تحرر ضده محضرًا منذ عامين بعد إصابتها كما تقول، وهو ما اعترضت عليه ساندي، متهمة إياه بـ«التشهير» بها وأنه لايوجد أي خلاف شخصي مع "سمكري البني أدمين".