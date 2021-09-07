ساندي باكية بسبب سمكري البني آدمين: لا أستطيع النوم بدون مسكنات «فيديو»

حلت المطربة ساندي ضيفة على برنامج «Et بالعربي»، وتحدث خلال البرنامج عن تجربتها الصعبة مع «سمكري البني آدمين»، الذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير.

وقالت ساندي باكية «أنا لا أستطيع النوم طبيعي بدون مسكنات رقبتي باظت، أنا شخص مجني عليه هعيش بإعاقة طول عمري محدش حاسس بألمي سنتين لم أنم طبيعي، أنا تأدبت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية والده يتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور يشجع على هذا الكلام».

وأضافت ساندي: «عندي مشوفش الجمهور تاني بس حقي لازم يرجع وحق ابني الذي أضر، منذ عامين وأعلنت أنني أصبت بإعاقة».

وتابعت ساندي: «أنا ذهبت له لأنني لدي مشكلة في العمود الفقري، وجربت بعد أن قرات في الموضوع وبالفعل ذهبت وكنت أعتقد أنه دارس بالفعل ورأيت جميع شهاداته ووقت الجلسة شعرت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة».

وواصلت: «ذهبت لطبيب وقال لي انتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الطبيب أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكله هو بيقتل الناس».

ساندي تحذر من «سمكري البني آدمين»

حذرت المطربة ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ أيام قليلة من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت «منه لله، يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».