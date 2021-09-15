مدبولي: العام الدراسي الجديد سيكون منتظما بإجراءات احترازية متعددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظما وسط اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات احترازية متعددة داخل المدارس والجامعات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات على هامش افتتاحه معرض «أهلاً مدارس» منذ قليل، بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدولة مهتمة بتطعيم المعلمين والعاملين بالمنظومة المدرسية بلقاح كورونا، ومهتمة بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس باللقاح قبل بدء العام الدراسي، بما يسمح بدراسة آمنة ومطمئنة للجميع.

مدبولي: اللقاحات «درع الأمان والوقاية» ضد كورونا

ووصف «مدبولي»، اللقاحات بأنها «درع الأمان والوقاية» ضد كورونا، مشيراً إلى أنه حريص على متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في موعدها المقرر، ويتابع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات أولاً بأول.

أغلب المنتجات في معرض أهلا مدارس صناعة مصرية

وأبدى رئيس مجلس الوزراء فخره بأن أغلب المنتجات الموجودة في معرض أهلاً مدارس هي صناعة مصرية، مؤكداً تعاون الحكومة مع كافة الجهات المنتجة حتى الارتقاء بالمنتج المصري، وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح «مدبولي» أن المعرض به منتجات بأسعار متنوعة تناسب جميع الفئات، وبتخفيضات كبيرة تتراوح بين 20 إلى 50%، موجهاً الشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية للتعاون مع الحكومة لافتتاح المعرض بتخفيضات كثيرة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الطلاب الأكبر من عمر 18 عاماً إلى أخذ اللقاح، حتى يمر العام الدراسي بخير، ودون مشكلات تذكر.

وشدد «مدبولي» على حرص الدولة المصرية على حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المصري بأثره من كورونا.