«شكري» يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

يستكمل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، محطات زيارته إلى مصر، حيث استقبله اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحسب ما أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث بالرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتشهد العلاقات المصرية – العراقية طفرة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة مع رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى التنسيق العربي، خاصة الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب العراقي

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي، تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق بين مصر والعراق سواء ثنائيا، أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، «على نحو يلبي تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والنماء».

ووفق المتحدث الرسمي «تناول الجانبان الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي».

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وأكّد رئيس الجمهورية، استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي، مشيرًا إلى الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محمد الحلبوسي

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، حيث رحب «عبدالرازق» بالوفد العراقي، كما أشاد بقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والعراق فى كافة المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، خلال اللقاء، سعادته بعودة العراق إلى مكانته بين الدول العربية، وأشار إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.