رئيس «النواب العراقي»: مصر تمتلك خبرة برلمانية عظيمة

قال رئيس مجلس النواب العراقي، إن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات، خاصة على المستوى البرلماني، أخذا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري -بغرفتيه- من خبرة وتاريخ طويل.

الحلبوسي ينقل تحيات العراقيين إلى الشعب المصري

كما نقل «الحلبوسي»، تحيات الشعب العراقي للشعب المصري، خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم، لرئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن مصر عظيمة بأهلها وبتاريخها.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد العراقي، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، معربا عن سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

مبادرة لتشكيل مجلس من مصر والعراق والأردن يوازي «التعاون الخليجي»

وأطلق رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي النائب هيثم رمضان، مبادرة طالب فيها بأن تطلق برلمانات «مصر والعراق والأردن» مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي، ويعمل جنبا إلى جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه، مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابي، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا «الحضن العربي».

كما وجه «الحلبوسي» الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ، لزيارة العراق، لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما، مشيدا بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.