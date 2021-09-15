السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

الرئيس يؤكد استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات

وأكّد رئيس الجمهورية، استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي، مشيرًا إلى الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية.

السيسي يشدد على رفض مصر كل التدخلات الخارجية في شئون العراق

وشدد الرئيس السيسي، على رفض مصر كل التدخلات الخارجية في شئون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ومن المقرر أن يعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر الوزارة، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وفقًا بيان أصدرته الوزارة قبل قليل.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التقى ظهر اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، الذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى، ورحب برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكّداً أنَّ تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كل المستويات.

كما أكّد رئيس مجلس النواب أنَّ الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

وعلى الصعيد البرلماني، شدد جبالي، على أنَّ مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أكّد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كل الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية