استدرجته سيدة.. القصة الكاملة لخطف تاجر بسبب خلافات مالية بقليوب

«استدرجناه من خلال ربة منزل وابنتها من قليوب إلى القناطر لخطفه لصالح شخص على خلافات مالية معه»، بهذه الكلمات اعترف 8 أشخاص بتفاصيل قيامهم بخطف تاجر محاصيل زراعية في قليوب، لصالح تاجر آخر، بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ 700 ألف جنيه، حيث اتفق المتهمون فيما بينهم على استدراج المجني عليه وخطفه وحبسه، وطلب فدية 2 مليون جنيه، حيث تم وضع الخطه بالاتفاق مع ربة منزل وابنتها، من القناطر، لاستدراجه إلى منطقة «شلقان»، ليقوم باقي المتهمين بإختطافه ونقله إلى شقة وحبسه بها وطلب الفدية.

اعترافات المتهمين بخطف تاجر قليوب

أضاف المتهمون أن السبب وراء الواقعة هو خلاف بين المجني عليه وأحد التجار على مبلغ مالي، وأنهم كانوا يريدون استرداد المبلغ المالي، وأقنعوا صاحب المبلغ بعملية الخطف ومساومة شقيقه على فدية 2 مليون جنيه، لتوزيعها عليهم، ورد المبلغ المتنازع عليه للتاجر صاحب الخلافات مع المجني عليه.

وأمرت نيابة مركز قليوب بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل جريمة خطف تاجر محاصيل بقليوب

ودلت التحريات الأولية والتحقيقات في الواقعة على أنه جرى اختطاف تاجر محاصيل زراعية، ومساومة شقيقه على دفع فدية مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، حيث تم تحديد وضبط الجناة، وتحرير المختطف، وتبين أن سبب الحادث خلافات مالية.

تلقى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من هلال س من قرية سنديون دائرة المركز يفيد بتغيب شقيقه ابراهيم س ٥٥ عاما مزارع وتاجر بصل منذ ثلاثة ايام وتلقيه اتصال تليفونى من مجهول لطلب فدية ٢ مليون جنيه مقابل اطلاق سراحه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12565 جنح مركز قليوب .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة وضباط البحث الجنائى بالمديرية ومركزى شرطة قليوب والقناطر الخيرية باشراف اللواء محمد عنانى مدير ادارة البحث الجنائى وتوصل فريق البحث الى تحديد موقع احتجاز التاجر باحدى الشقق بقرية شلقان بالقناطر الخيرية وان وراء ارتكاب الواقعة يوسف ع من قرية صنافير وبمساعدة روحية ر ح ونجلتها ايمان من قرية البرادعة و6 اخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم امام النيابة العامة إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه واحد التجار قام بالاتفاق معه بخطفه وطلب فدية مقابل مبلغ مالى من الفدية وفى نظير ذلك استعان بربة منزل ونجلتها لاستدراج المجنى عليه الى احدى الشقق بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية واحتجازه بها لمدة أسبوع ومساومة اهليته على دفع مبلغ مالى مقابل اطلاق سراحه.