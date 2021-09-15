الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: الحاضرون في ملتقى بناة مصر منبهرون

قال محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن مجموعة من مقاولي التشييد في الدول العربية والإفريقية، حضروا ملتقى بناة مصر، لافتًا إلى أنهم يحضرون كل عام، ويكونوا في حالة انبهار بما يحدث في البلد، وهم يقارنون المشروعات في مصر، ويقارنونها بما يحدث في بلادهم.

وجود الوزراء يعطي زخمًا للعلاقات

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أن وجود مقاولي التشييد من الدول الأخرى يساعد في توقيع بروتوكولات، وبالفعل هناك بعض البروتوكولات توقع، ووجود بعض الشركات مع الوزراء يعطي زخمًا كبيرًا للعلاقات، وأيضا إمكانية تنفيذ مشروعات في بلادهم.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن المقاولين عقدوا لقاء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث إمكانية الحصول على تمويلات من الجهات الدولية، لهذه المشروعات.

تفاصيل ملتقى بناة مصر

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى بناة مصر «Builders of Egypt»، في دورته السادسة، تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، والذي يستعرض جهود التنمية العمرانية، وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة».

شارك في الملتقى ممثلين عن 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.

ويعتبر الملتقى أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق، وأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.