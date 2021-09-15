رئيس الوزراء يحضر ملتقى بناة مصر

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، ملتقى بناة مصر.

25 دولة أفريقية وعربية و 300 قيادة تنفيذية يمثلون شركات المقاولات

من المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ملتقى بناة مصر «Builders of Egypt»، في دورته السادسة، تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، وبحضور ممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية.

تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج

الملتقي يستعرض في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية، وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق، وأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التي تدعم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربي والأفريقي، وسعي الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

طرح الفرص والعروض والاتصال المباشر بصانعي القرار

الملتقى يستهدف المساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وجمهوريتها الجديدة، في إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمي الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية في مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض في إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعي القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.

مشروعات إعادة إعمار ليبيا والعراق وقطاع غزة

ويشهد الملتقى، عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار «ليبيا والعراق وقطاع غزة»، ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها الدولة المصرية مع بعض الدول العربية سواء في مجال الطرق أو الكهرباء، ودعم جهود الدول في إعادة إعمار العديد من المدن وإقامة المشروعات التنموية بها.

وتناقش جلسات الملتقى، بحث متطلبات شركات المقاولات المصرية من الحكومة لدعم توسعاتها الخارجية، وتقوية تصنيفها للفوز بالمناقصات المطروحة بالمنطقة، وبحث الشراكة بين الشركات لخلق تكتلات وتحالفات كبرى تحصل على تصنيفات دولية تزيد من حصتها في المنافسة بالأسواق العالمية وتدعم التوسع الإقليمي المستهدف لقطاع المقاولات المصرية بشكل يتلائم مع النمو المحلي في عمليات البناء والتنمية العمرانية الشاملة.