تحت رعاية رئيس الوزراء.. انطلاق ملتقى «بناة مصر 2021» الأربعاء المقبل (فيديو)

يُعقد ملتقى «بناة مصر 2021»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل 15 سبتمبر، إذ يطرح الملتقى رؤية جديدة لمخططات التنمية العمرانية المستدامة بالدول العربية والأفريقية، كما يبحث ملتقى «بناة مصر 2021»، نقل التجربة المصرية الرائدة في مجال البنية التحتية للقارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، كما يستعرض الفرص الاستثمارية في مشروعات التعمير والمرافق ومدن الجيل الرابع.

ملتقى «بناة مصر 2021» سيحضره وفد حكومي كبير

عقد ملتقى «بناة مصر 2021»، سيكون وسط حضور حكومي كبير، ومشاركة كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وقيادات كبرى شركات البناء والتشييد والتطوير العقاري، ورؤساء اتحاد المقاولات الأفريقية والعربية.

ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية متكاملة للفرص المتاحة في القطاع مع التركيز على أوجه التعاون المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لدور مصر الريادي إقليميًا في قطاع التشييد والبناء، من خلال شركات المقاولات والمطورين العقاريين، المحور الرئيسي في نجاح تجربة مصر العمرانية، حيث تمتلك الشركات العاملة في هذا المجال قدرات فنية ومالية وإمكانات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الخارجي.

ويناقش الملتقى سبل استفادة الشركات المصرية من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في العديد من الدول العربية وتأهيل وتطوير البنية التحتية بها مثل ليبيا والسودان والعراق واليمن وقطاع غزة، فضلا عن بحث التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في تلك الأسواق، والتعرف على خارطة الطريق الاقتصادية وخطة إعادة الإعمار في هذه الدول بشكل يمكن معه الانخراط بشكل أسرع في عملية التنمية واتخاذ الشركات المصرية الخطوات المناسبة استعدادًا لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية فور طرحها.