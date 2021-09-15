بنك التعمير والإسكان يطلق خدمة كبار العملاء HDB Royal

احتفل بنك التعمير والإسكان اليوم بإطلاق خدمة كبار العملاء HDB Royal وافتتاح ١٢ مركز لخدمة كبار العملاء بفروع البنك بالقاهرة وبعض المحافظات ، و تعد هذه الخدمة طفرة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لكبار العملاء بالبنك، و قد استطاع البنك خلال الفترة القصيرة الماضية تحقيق نجاح ملحوظ كبنك تجاري منافس بقوة.

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن إطلاق البنك لخدمة كبار العملاء HDB Royal تأتي بهدف تقديم خدمة مميزة لهذه الشريحة من عملائه والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلا عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم علي إدارة أموالهم علي الوجه الامثل.وأشار غانم إلى أن البنك يمر بمرحلة انتقالية كبرى تتمثل في شكل ونوعية الخدمات المقدمة لعملائه وجودتها، وتأتي خدمة HDB Royal، لتحدث طفرة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة لكبار العملاء بالبنك الحاليين، مع استهداف زيادة الحصة السوقية للبنك باجتذاب عملاء جدد.

وأوضح غانم أن البنك قد وضع استراتيجية واضحة وطموحة، يسعى من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري ، كما شهدت الفترة السابقة تطور قوي و ملحوظ في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية والعمل على تحديثها بشكل مستمر لكي تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

وأضاف ان خطة البنك الاستراتيجية اعتمدت أيضا علي التوسع في عدد الفروع وتطوير الفروع القائمة في كافة المحافظات ، بالاضافة الي زيادة اعداد شبكات الصراف الآلي وتنوع مواقعها للوصول إلى عملائنا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

موضحاً ان من أهم العوامل التي سوف تسهم بقدر كبير في تحقيق خطة البنك الاستراتيجية، تقديم خدمة عملاء على قدر كبير من الجودة والحرفية لجميع العملاء، حيث إن مصرفنا يمتلك من الكوادر البشرية والإمكانات ما يؤهله للوصول إلى رؤيته.

مؤكدا علي أن البنك قد نجح في الحفاظ على قوة مركزه المالي، وتحقيق معدلات نمو جيدة مع تطور كبير في كافة خدمات التجزئة المصرفية علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم اجمع نتيجة للأثار السلبية وتداعيات انتشار جائحة كوفيد -19، حيث أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021، تحقيق أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 1.45 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.8% عن فترة المقارنة، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.001 مليار جنيه.

وأوضح غانم أن تحقيق هذه النتائج جاء نتيجة دعم متواصل بخطط التطوير والتوسع التي يطبقها البنك، والتي كان لها أثراً إيجابياً مباشراً على ما حققه البنك من أداء يعكس قوة مركزه المالي.