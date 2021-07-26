بنك الإسكان والتعمير: نتوقع إقبالا كبيرا على مبادرة التمويل العقاري

قال وليد مطر، مساعد العضو المنتدب ببنك الإسكان والتعمير، أحد البنوك المشاركة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والخاصة بتمكين محدودي ومتوسطي الدخل بشراء وحدات سكنية بفائدة 3% وتقسيط على مدار 30 سنة، إن بداية العمل الفعلي على المبادرة لم يكن اليوم كما يظن الكثيرون، موضحا أنهم بالفعل كانوا قد بدأوا العمل عليها قبل إجازة عيد الأضحى بحوالي أسبوع، ومن حينها ويتلقون استفسارات كثيرة من العملاء حول المبادرة، وهو ما يجعلهم يتوقعون أن تلقى المبادرة إقبالا كبيرا جدا من المواطنين.

وأوضح «مطر»، خلال مداخلة عبر Zoom، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم، أن الهدف من تلك المبادرة يتمثل في توفير سكن ملائم للمواطن المصري سواء لمحدود أو متوسط الدخل، بفائدة 3% فقط وبتقسيط على مدار 30 سنة، موضحا أن طول فترة التقسيط تجعل قيمته بسيطة للغاية ومتوافقة مع دخل المواطن المصري من فئتي محدود ومتوسطي الدخل.

وأشار مساعد العضو المنتدب ببنك الإسكان والتعمير، إلى أن تقسيط سعر الوحدات على مدار 30 سنة، ساهم أيضا في أن تكون قيمة تلك الأقساط من الممكن أن تكون مساوية أو أقل من قيمة الإيجار الشهري الذي سيدفعه المواطن لو سكن بشقة بنظام الإيجار الجديد.

وتابع: «لو أنا باخد شقة ايجار جديد، هدفعلها إيجار مساو أو أعلى من القسط اللي هتدفعه في وحدات مبادرة التمويل العقاري».

ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية ضمن هذه المبادرة تبدأ سعرها من 200 ألف جنيه فقط، موضحا أن قسط هذه الوحدات يبلغ حوالي 700 جنيه فقط على مدار الـ 30 سنة.

وواصل: «الـ700 جنيه دول دولوقتي، معتقديش أنهم يأجروا شقة زي شقق المبادرة اللي سعرها 200 ألف جنيه»، لافتا إلى أن المزايا المادية لوحدات المبادرة لا تتوقف عند ذلك، كاشفا أن قيمة القسط ثابتة على مدار الـ 30 سنة ولا تتغير، أما في حالة الإيجار فمن الممكن أن تزيد قيمة الإيجار على الساكن كل 5 أو 10 سنين.