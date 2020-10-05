محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من بنك الإسكان والتعمير

استقبل محافظ شمال سيناء، وفدًا من بنك التعمير والإسكان برئاسة مصطفي القصاص مدير البنك، اليوم، لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى ٤٧ لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقدم مدير البنك درع البنك لمحافظ شمال سيناء تقديرا لجهوده في عملية التنمية والتعمير بالمحافظة وأشاد بدور الأجهزه التنفيذية في مشروعات التنمية لخدمة الأهالي.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ألقى كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، أكد فيها أن السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا في تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلي ربوع المحافظة.