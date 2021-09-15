«الحرية للتنين».. شقيق الأسير زكريا الزبيدي ينقل منه رسالة عبر «الوطن»

كشف يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، تفاصيل ما حدث بشقيقه عقب إلقاء القبض عليه، بعد هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، حيث أكد أنه تعرض للضرب، ناقلا رسالة من شقيقه عبر «الوطن»، بعد الحادث الذي يعد أكبر اختراق أمني في إسرائيل منذ فترة طويلة، حين تمكن 6 أسرى، من حفر نفق، والعبور خلاله إلى خارج السجن.

يحيى الزبيدي: زكريا لديه كسر في وجنة الوجه وكسرين في عظام القفص الصدري

وقال شقيق الأسير زكريا الزبيدي، في تصريح لـ«الوطن»، إن «المحامي تمكن من لقاء زكريا أخي، وقال لنا إنه في لحظة الاعتقال، وبعد تكبيل زكريا انهالت عليه قوة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح».

وأضاف أن الضرب «أدى إلى كسر في وجنة الوجه وكسرين في عظام القفص الصدري وكدمات في أنحاء جسمه»، مضيفا أنه «يتعرض لتحقيق قاس في مركز تحقيق الجلمة، كما أنه يرفض جميع التهم الموجهة إليه من قبل المخابرات الإسرئيلية».

رسالة من زكريا الزبيدي عبر «الوطن»

ونقل «الزبيدي» رسالة من شقيقه، التي قال فيها إنه «يهدي أهله وشعبه الفلسطيني تحياته»، كما تمنى «يحيى» الحرية لشقيقه زكريا الزبيدي ولكل الأسرى الفلسطينيين، قائلا: «الحرية لك أيها التنين».

وكان نادي الأسير الفلسطيني، نفى أنباء جرى تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة زكريا، إثر تعذيبه في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد القبض عليه، مؤكدا أن جميع مصادر نادي الأسير تؤككد أن زكريا لا يزال على قيد الحياة، وأنه لا يزال يتم التحقيق معه ومع الأسرى الثلاثة الذين تم القبض عليهم بعد الفرار من سجن جلبوع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن الأسير زكريا الزبيدي أدخل الإنعاش بإحدى المستشفيات، بحسب ما صريح شقيقه أمس لـ«الوطن»، لكن مصادر أخرى نفت أن يكون أدخل العناةي المركزة.