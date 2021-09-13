شقيق زكريا الزبيدي لـ«الوطن»: الإعلام الإسرائيلي قال إنه في الإنعاش

كشف يحيى الزبيدي، شقيق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، عن أنه سمع من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم نقل شقيقه إلى الإنعاش بإحدى المستشفيات، الخبر الذي تناقلته كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن «الزبيدي» تعرض للتعذيب بعد القبض عليه، عقب هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد التحصين، في اختراق أمني تاريخي.

وقال شقيق الأسير زكريا الزبيدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، هي التي قالت إنه نُقل إلى الإنعاش، وهي أيضا التي قالت إنه خضع للتحقيق، وهي التي قالت أيضا إنه تم عرضه على طبيب.

شقيق زكريا الزبيدي: لا نعلم عنه شيئا والاحتلال لم يسمح لأي مؤسسة حقوقية بلقاء شقيقي

وأضاف «الزبيدي»: «الأنباء متضاربة حول مصير شقيقي، لكن بالنسبة لنا، فنحن لا نعلم عنه أي شيء، وذلك لأن سلطات الاحتلال لا تسمح لأي أحد بأن يلتقي زكريا الزبيدي، ولا حتى محامي الأسرى الأربعة».

وأعاد شقيق زكريا الزبيدي، تأكيده أنه لا يعلم عن شقيقه أي شيء، وكل ما يصله من معلومات هو ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: «الاحتلال منع محامي الأسرى من أن يلتقي بشقيقي، ومنعوا كذلك أي مؤسسة معنية بما فيها الصليب الأحمر، ولا أي مؤسسة حكومية».

يحيى الزبيدي: شقيقي والأسرى أوصلوا رسالتهم للعالم

وكان شقيق زكريا الزبيدي، كشف في تصريحات أمس لـ«الوطن»، عن تعرض شقيقه للتعذيب ووجود عدة إصابات بجسده، فضلا عن أن لديه هشاشة في العين، مؤكدا أن محاميه طلب أن يُعرض على لجنة طبية.

واعتبر «الزبيدي» أن شقيقه والأسرى الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي أوصلوا رسالتهم إلى العالم حتى لو تم القبض عليهم لاحقا، ورسالتهم أن هناك أسرى يريدون الحرية وأنه يجب العمل على ملف الأسرى.

هروب 6 أسرى من سجن جلبوع في اختراق أمني كبير لإسرائيل

وتمكن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد التحصين، عبر حفر نفق، فيما وصف بأنه أحد أكبر الاختراقات الأمنية في تاريخ إسرائيل، كون السجن يصنف كأحد أكثر سجون العالم تحصينا.

واستنفرت سلطات الاحتلال قواها لتتمكن من ضبط 4 من الأسرى الفارين، بينهم الأسير زكريا الزبيدي، الذي نشرت شرطة الاحتلال صورة له، أظهرت تورما في وجهه شديد وآثار ضرب، فيما قالت مصادر إسرائيلية إنه حاول مقاومة القوات التي كانت تتبعه.