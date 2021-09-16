خنقها وحرق جثتها.. تفاصيل إعدام مصري قتل سيدة في السعودية

جثة مطموسة الملامح ومتفحمة الأعضاء، فيما كانت الآثار البادية على الجثمان تنبئ بأن ثمة عملية إضرام للنيران قد طالت الجثة وهو الأمر الذي كشفته التحريات التي أجريت تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، وقامت بها قوات الأمن بالمدينة المنورة حيث محل وقوع الجريمة، ليتبين أن المجني عليها امرأة، وتمكنت مصلحة الطب الشرعي من تحديد هويتها التي أخفاها الحرق، ليتم توجيه أصابع الاتهام إلى الشخص الذي أدانته السلطات السعودية بارتكاب الجريمة.

المتهم قتل الضحية وأحرق جثمانها لإخفائه

المتهم المدان بارتكاب جريمة القتل كشفت وزارة الداخلية عن هويته في بيان كانت أصدرته اليوم الأربعاء قالت فيه إن عصام محمد هلال علي، مصري الجنسية، أقدم على قتل سيدة مقيمة بطريقة غير نظامية وتدعى عائشة مصطفى محمد البرناوي، وكشف البيان تفاصيل عملية القتل، إذ قام المتهم بضرب السيدة المجني عليها، ومن ثم خنقها، وعقب التأكد من وفاتها أقدم على إحراق جثمانها في محاولة منه لإخفاء الجثة.

تنفيذ حكم القتل في المتهم المصري

ويذكر أنّ السلطات السعودية نفذّت اليوم الأربعاء حكم القتل حدًا في أحد المقيمين المصريين بالمملكة، وذلك عقب إدانته بخنق امرأة وحرق جثتها، في المدينة المنورة، وكانت وزارة الداخلية السعودية هي من تولت تنفيذ الحكم على المتهم.

تأييد حكم القتل بأمر ملكي

وأضافت الداخلية السعودية: «تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمدًا وعدوانًا غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حدًا»، وأشارت الداخلية إلى أنّ الحكم جرى تأييده من قبل محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ليصدر على إثر ذلك أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وبحسب الوزارة فإن الحكم جرى تنفيذه في سجون منطقة المدينة المنورة.