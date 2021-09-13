جريمة قتل في قنا.. الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة بها 4 طلقات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين وجود سيارة أجرة (تاكسي) قيادة سائق مقيم بدائرة القسم وجثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا داخل السيارة وبها أعيرة نارية، وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية «لا تُعلم بياناتها»، بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة، مما أدى لوفاة مرافقه.

خلافات مالية وراء الجريمة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط أحدهما، بمواجهته قرر بعقده العزم على التخلص من المجني عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالي، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر وأطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

كشف ملابسات تداول منشور على «فيس بوك» لتعدي شخص على آخر بالمنيا

كما تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أحد المواطنين وإحداث إصابته بالمنيا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيا من أحد المستشفيات باستقباله طالبًا يقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالوجه، وبسؤاله اتهم طالبًا، يقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث احتكاك بينهما حال سيرهما بأحد الشوارع دائرة القسم، وعقب ذلك حضر المشكو في حقه من تلقاء نفسه وتبين إصابته بجرح قطعي بالأذن، وبمواجهته أيّد ما جاء بالفحص، وأقر بإحداث إصابة المجني عليه واتهمه بالتعدي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.