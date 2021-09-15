«البريد»: آخر موعد لبيع كراسات شروط «سكن مصر» الخميس المقبل

تواصل مكاتب البريد المنتشرة في محافظات الجمهورية، بيع كراسات شروط المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، بعد قرار عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة شراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق.

قالت مصادر بالبريد المصري، لـ«الوطن» إن مكاتب البريد المميكنة تواصل بيع كراسات الشروط للراغبين في الحصول على الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية، وأنه سيتم وقف البيع نهائياً الخميس بعد القادم، حيث سيتوقف الحجز على موقع صندوق التمويل العقاري، لافتا إلى أن هناك إقبال ملحوظ من جانب الراغبين في الشراء، بالإضافة إلى استقبال استفسارات من جانب بعض المواطنين بشأن التفاصيل المتضمنة بكراسة الشروط، داعيةً إلى التواصل مع صندوق التمويل العقاري على الخط الساخن للاستفسار عن أي تفاصيل تخص المبادرة.

قرار التمديد مرة ثانية بيد وزير الإسكان

وأوضحت المصادر، أن قرار التمديد مرة ثانية لفترة بيع كراسات الشروط والحجز بيد وزير الإسكان عاصم الجزار، وأن مكاتب البريد ستنفذ عمليات البيع للمواطنين، مستبعدةً أن يتم التمديد لمرة ثانية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الذين اشتروا كراسات الشروط إلى أكثر من 90 ألف مشترٍ.

وسبق أن مدت وزارة الإسكان المبادرة الرئاسية، وأعمال الحجز بغرض إتاحة الفرصة أمام الراغبين في شراء الكراسات وحجز الوحدات التي تطرح ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لوحدات محدودي ومتوسطي الدخل، والصادرة عن البنك المركزي المصري، قبل عدة أسابيع بسعر عائد 3% وفترة سداد تصل 30 سنة.

كراسة شروط «سكن مصر 2»

وحصلت «الوطن» على كراسة شروط «سكن مصر 2» المباعة في مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات الجمهورية،

وجرى طرح طرح شقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل داخل المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

بينما تم طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمتوسطي الدخل سيتم طرحها داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

تقديرات لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تشير إلى أنه جرى سحب 94 ألف كراسة شروط حجز وحدات المبادرة الرئاسية، بينما قام 33 ألف مواطن سداد مقدمات الحجز.