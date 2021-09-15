لذوي الاحتياجات.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

تتضمن مبادرة «سكن لكل لمصريين 2» وحدات سكنية مخصصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، والمحافظات، ويستمر حجز الشقق ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، حتى 23 من سبتمبر الجاري، لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترصد السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

سعر كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 2» لذوي الاحتياجات الخاصة

يبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيها لمتوسطي الدخل، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2» لذوي الاحتياجات الخاصة

ويتمثل نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 في شراء كراسة الشروط بـ125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

أماكن شقق «سكن لكل المصريين 2» لذوي الاحتياجات الخاصة

تُطرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، وشمال سيناء).

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، تُطرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

قيمة مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لذوي الاحتياجات الخاصة

وتبلغ قيمة مقدم جدية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 10%، من قيمة الوحدة السكنية، أما متوسطي الدخل، فيبلغ مقدم الحجز 15% من قيمة الوحدة السكنية.