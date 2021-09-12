آليات تسليم 288 وحدة سكنية من وحدات «سكن مصر» بالعبور الجديدة اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين المنتظر حصولهم على الوحدات السكنية من وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة، والتي يصل عددها لـ 288 وحدة جاهزة للتسليم، عن موعد التسليم وطريقته.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، موعد تسليم وحدات سكن مصر، وآلية تسليمها للمواطنين، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

موعد تسليم 288 وحدة من سكن مصر

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر، تسليم 288 وحدة سكنية من وحدات «سكن مصر» بالعبور الجديدة بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، وذلك وفقا للمهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع علي فضائية إكسترا نيوز.

آلية تسليم الـ 288 وحدة بسكن مصر

أما عن طريقة التسليم، فأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات كل عمارة في يوم محدد لها لمنع حدوث أي تكدس، وتم عمل فترة سماح لمن يتخلفوا عن استلام الوحدات في المواعيد المحددة لهم.

واستكمل أنه يجب العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

استعدادات المدينة لاستقبال المواطينن

ونوه أحمد على، إلى أن كافة المرافق جاهزة للمعيشة الأدمية وسد الاحتياجات اليومية للمواطن، حيث توجد بها 2 مدرسة تعليم أساسي ومدرسة رسمي لغات وحضانة و7 مراكز تجارية وملعب مفتوح ومركز طبي ومركز شباب مصغر ومسجد.

وأوضح أنه أنه تم تشغيل مدرسة تعليم أساسي و4 مراكز تجارية وهذه الخدمات قاربت الـ200 مليون جنيه .

إجمالي وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

وفي سياق متصل، قال رئيس الجهاز، إن وحدات «سكن مصر» 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية على مساحة 100 فدان، وبتكلفة إجمالية قاربت المليار جنيه، مشيرًا إلى أنه يوجد مسلسلان «مسلسل A»، وتم استلامه من فترة، و«مسلسل B»، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة الأولى بعدد 29 عمارة، وتم نزول الإعلان بعد الافتتاح مباشرة وتم نزول 12 عمارة بعدد 288 وحدة سيتم تسليمها من يوم الأحد المقبل 12 /9 /2021، وحتى يوم الخميس 28 /10 /2021.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه متبقي 12 عمارة، بجانب 10 عمارات أخرى سيتم الانتهاء منها جميعا نهاية العام الحالي، كما أنه متبقي من المشروع حوالي 35 عمارة وسيتم استلامها في شهري 3 و6 /2022.