إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، تم نقلهم للمستشفيات وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي بمركز بني مزار، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق الصحراوي الشرقي.

مصرع 9 في حادث سابق بسمالوط

وشهد مركز سمالوط، مساء السبت الماضي، حادث تصادم سيارة نقل محملة بمواد بناء بأخرى ملاكي «بيجو»، على طريق فرعي يؤدي إلى الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم أطفال، و7 من أسرة واحدة، وكان المتوفين عائدين من عيادة علاج طبيعي، وأثناء ذلك اصطدمت السيارة النقل بالملاكي، مما أدي إلي مصرع جميع مستقلي السيارة الملاكي التي أستوت أجزائها بالأرض وتحولت لحطام من شدة الإرتطام.

صرحت النيابة العام بدفن جثث المتوفين الـ9 لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وجري تشييع جنازة الضحايا بمسقط رأسهم في قرية «السريرية» بشرق النيل، بمركز سمالوط.

كما شهدت المنيا الأسبوع الماضي، حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالقرب من كمين الشيخ فضل الواقع بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.