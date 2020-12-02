أخرها مصرع 12 شخصا.. إنارة الصحراوي الشرقي تنهي نزيف الأسفلت بالمنيا

"الصحراوي الشرقي القديم" أحد أهم الطرق الرابط بين محافظات المنيا والقاهرة وأسيوط وبني سويف، تسلكه معظم السيارات الأجرة، وخلال الآونة الأخيرة شهد وقوع عدة حوادث كارثية متكررة خلفت عشرات القتلي والمصابين، بسبب عدم إنارته وإزدواجه.

رغم خطورة الطريق الضيق الذي لايزيد عرضه عن 6 أمتار، إلا أن سيارات الميكروباص القادمة من القاهرة تسلكه يوميا، في محاوله لتفادي عبور الأكمنة واللجان المرورية المنتشرة علي طريقي "الجيش، شرقا ومصر أسوان الزراعي غربا" الذي يعد أفضل الطرق التي تخدم محافظات الصعيد، إضافة إلي محاولة التهرب من سداد رسوم عبور الطرق.

وكان للحادث البشع الذي وقع قبل نحو أسبوعين وخلف 12 قتيلا و5 مصابين أصدءا واسعه حينما ظهرت ردود أفعال غاضبة من المواطنين، كانت بمثابة جرس إنذار للمسؤولين بالمحافظة، حينما اصطدمت سياره نقل ثقيل وميكروباص أجرة بسبب محاولة التخطي الخاطئ، خاصة وأن الطريق غير مزدوج ومظلم، فسقط عدد كبير من الضحايا.

لم يقف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صامتا حينما استشعر خطورة إهمال هذا الطريق فوجّه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، إلى إعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز أبوقرقاص حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها وذلك في اطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين، كما واصلت الوحدات المحلية لمركزي أبوقرقاص وبني مزار أعمال الإنارة، إذ يجري زرع أعمدة الانارة على امتداد الطريق وتنفيذ أعمال الصيانة .

وكانت محافظة المنيا، أعلنت في وقت سابق إدارج 36 طريق في الخطة الاستثمارية الموحدة "قطاع الرصف"، للعام المالي 2020 / 2021، بتكلفة 66 مليون جنيه، في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء مركز ومدينة المنيا.