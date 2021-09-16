من طفولة بائسة إلى مستشفى الأمراض العقلية.. أزمات في حياة إسماعيل ياسين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين الذي ولد في 15 سبتمبر عام 1916 بمدينة السويس، ويعد واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، الذين اعتادوا على إدخال السرور على قلوب مشاهديهم، ورغم اشتهاره بأعماله الكوميدية إلا أن طفولته وحياته لم تخل من الأحداث المأساوية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأزمات في حياة إسماعيل ياسين:

عانى إسماعيل ياسين منذ صغره من الفقر والأزمات المادية، خاصة بعد وفاة والدته، ودخول والده إلى السجن بسبب ديونه، فاضطر لترك دراسته من المرحلة الابتدائية ثم عمل مناديًا أمام إحدى محلات الأقمشة، ولخوفه من زوجة أبيه هجر المنزل وعمل مناديًا للسيارات بأحد المواقف بالسويس.

وبدأت رحلة إسماعيل ياسين، إلى القاهرة منذ كان في عمر الـ17، حينها أخبره عدد من القريبين أنه يمتلك موهبة صوتية مميزة، ولذلك أخذ 6 جنيهات من جدته وهرب إلى مصر؛ للذهاب إلى معهد الموسيقى، لكن وجده مغلق، وذهب للإقامة مع أولاد خاله، ثم تركهم بسبب معاناته منهم، وظل وقتا طويلا يتجول في الشوارع؛ لأنه لا يعرف أحد في القاهرة، ويبحث عن مكان للنوم، فكان يذهب للنوم في مسجد السيدة زينب، وذلك حسب ما قاله في لقاء تليفزيوني قديم.

الملك فاروق يصدر قرارا بإدخال إسماعيل ياسين مستشفى الأمراض العقلية

وفي أوائل الخمسينيات أصدر الملك فاروق قرارا بإدخاله مستشفى الأمراض العقلية؛ إذ كان يؤدي منولوجا أمامه، وقال: «مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك»، فغضب الأول وقال له: «أنت بتقول إيه يا مجنون؟» فحاول إسماعيل أن يخرج من هذا المأزق بالتظاهر بالإغماء وسقط مغشيا عليه بالفعل لينجو من غضب الملك.

أحضر الملك فاروق طبيبه الخاص لفحصه، لكنه فهم ما حدث، فكتب تقريرا للأول أكد فيه أن إسماعيل ياسين تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته ليقول ذلك، وأن هذه الحالة جعلته يفقد وعيه مؤقتا، ونتيجة ذلك زج به «فاروق» في مستشفى الأمراض العقلية، وبالفعل مكث فيها 10 أيام.