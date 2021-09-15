حفيدة إسماعيل ياسين: «جدي كان شخصية جادة جدا»

قالت سارة ياسين، حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، في ذكرى ميلاد جدها الـ109، إنّ «إسماعيل ياسين كان شخصية جد جدا، وكان يحب القراءة»، متابعة: «كان شخص يحب البيت، وقضاء وقت كبير مع عائلته، ولا يحب الخروج كثيرا».

فطين عبد الوهاب صديقه الصدوق من الوسط الفني

وفي حديثها عن أصدقائه قالت سارة ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لم يكن لديه أصدقاء كثيرة، فكان يمتلك القلائل من خارج الوسط الفني».

وأشارت سارة، إلى صداقة جدها بالمخرج فطين عبد الوهاب، قائلة: «كان فطين عبد الوهاب هو صديقه الصدوق من الوسط الفني، وعندما توفي حزن عليه حزنا شديد».

والدي كان حابب فكرة التمثيل

وعن والدها المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، قالت سارة: «والدي كان حابب فكرة التمثيل، لذلك قام بالمشاركة في عملين».

وكشفت ساره عن سبب توقف والدها بالمشاركة في الأعمال السينمائية، قائلة: «عندما رأي نفسه على الشاشة، لم يحب نفسه»، مضيفة: «شعر أنه ثقيل أمام الكاميرا».

فكرة الإخراج جائته عن طريق الصدفة

وعن عمل ياسين إسماعيل ياسين في الإخراج، قالت ساره «فكرة الإخراج جائت عن طريق الصدفة، فوالدي كتب فيلم (إمرأه بلا قلب)، وقدمه لمنتج، واقترح اسم مخرج آخر ليقوم بإخراج الفيلم، ولكن المنتج رفض بسبب أنه لم يعرف هذا المخرج، وطلب من ياسين إخراجه ومن هنا كانت بداياته في الإخراج»، متابعة: «ومن ذلك الحين، ووالدي رأى أن هذه هي مكانته».

ويذكر أن إسماعيل ياسين ولد في 15 سبتمبر 1912، بمدينة السويس، وتوفي في 24 مايو 1972، عن عمر يناهز الـ60 عاما.