بينهم فنانان مشهوران.. «مشاية الجيم» أنهت حياة 4 أشخاص: آخرهم طالب الفيوم

أعاد مشهد وفاة يوسف مصطفى الحاصل على الثانوية العامة هذا العام، خلال الجري فوق «المشاية» الكهربائية في الجيم، إثر إصابته بإجهاد حاد، بمحافظة الفيوم، ذكرى وفاة النجم ممدوح عبد العليم، إلى أذهان الكثيرين، حيث أنّهما ماتا بنفس الطريقة، وكليهما حاول الناس إنقاذهما ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة، بالإضافة إلى وفاة شاب في مقتبل العمر قبل أربعة أيام إثر إصابته بإجهاد أيضًا نتيجة أداء بعض التدريبات في الجيم «الجيم».

حلم الالتحاق بكلية الشرطة أنهى حياة يوسف

وكان يوسف شديد الالتزام بالتمرن في الجيم خلال الأيام الماضية، أملاً في أن يتمكن من تجاوز الاختبارات الطبية واللياقة البدنية والالتحاق بكلية الشرطة، إلا أنّه أُصيب بإجهاد حاد وسقط من فوق «المشاية» الكهربائية مغشيًا عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله للمستشفى.

وفاة شاب بعد أداء التمارين الرياضية في الهند

وقبل أيام أحدث، فيديو يرصد لحظات وفاة شاب إثر إصابته بأزمة قلبية بعد خروجه من الجيم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفي شاب في الـ 33 من عمره، بعدما أدى بعض التمارين الرياضية في «الجيم» فشعر بالتعب وجلس ليستريح على السلم فأُصيب بأزمة قلبية ومات فورًا.

الجيم والمكملات الغذائية تخطف حياة الفنان هيثم زكي

وتسببت وفاة النجم الراحل هيثم أحمد زكي، في صدمة كبيرة سواء في الوسط الفني أو بين المواطنين، بعدما توفي فجأة في سن صغير، فيما كشفت تحريات النيابة وتحقيقات المباحث والطب الشرعي، أنّ ممارسة التمارين الرياضية بصورة عنيفة في الجيم، بالإضافة إلى تناوله المكملات الغذائية خلال ممارسته الرياضة دون تناول الطعام، تسببت في إصابته بإعياء ومغص شديد وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاته.

مشهد مأساوي.. وفاة الفنان ممدوح عبد العليم في الجيم

ولا ينسى أحد وفاة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، حيث كان مشهد وفاته مأسويًا بعدما أُصيب بأزمة قلبية حادة أثناء قيامه بالجري على المشاية الكهربائية، وسقوطه فجأة على الأرض على الرغم من أنّه لم يكن مريضًا بالقلب، وفشلت محاولات إسعافه حيث توفي قبل وصوله المستشفى.