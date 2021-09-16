تعرف على حكم تبييض الأسنان.. الإفتاء تجيب

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حول حكم الدين في عملية تبييض الأسنان للرجال والنساء، والتي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، وهل هي محرمة وفق ما قال البعض؟ حيث إنها تعد تغييرا لخلق الله وبغرض التجميل.

الإفتاء: تبييض الأسنان ليس تغييرا لخلق الله

وردت دار الإفتاء المصرية، في موقعها الرسمي على سؤال حول حكم تبييض الأسنان بالليزر أو غيره وهل يعتبر تغييرًا لخلق الله وهل هو حلال أم حرام؟.

وأكدت أمانة الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه جائز شرعًا ولا حرمانية فيه ولا يعد تغييرا لخلق الله.

وحسمت دار الإفتاء ما تداولته بعض مواقع الفتوى بأن بعض العمليات ومنها عمليات تقويم الأسنان لا تخلو من أن تكون لزيادة الجمال والحسن فهذا أمر محرم، وقد عده العلماء من تغيير خلق الله الذي حذر الله منه ووصفه بأنه من تزيين الشيطان وأمره، وأنه في حالة أن تكون لعلاج فساد طرأ نتيجة حادث أو إصابة أو خلقة جعلتها بارزة بشكل غير مألوف أو جعلت منها مثارا للسخرية والاستهزاء وإلحاق الحرج والأذى النفسي بصاحبها، فمثل هذه التعديلات جائزة شرعا.

وأكدت دار الإفتاء أن تبييض الأسنان بهدف تلميعها إن كانت باهتة أو مصفرة أو داكنة، فالأصل جواز ذلك إذا لم يترتب عليه ضرر، ولم تستخدم مواد محرمة أو أن يكون الغرض علاج السن بسبب تسوسه أو كسره أو تغير لونه بشكل مشوه أو عدم انتظام صف الأسنان، لما تقدم من جواز تفليج الأسنان ووشرها إذا كان ذلك للعلاج.

تقويم الأسنان حلال شرعا

وحول تقويم الأسنان ردت دار الإفتاء على سؤال ما حكم تقويم الأسنان من أجل تحسين صورة الأسنان لتبدو أفضل؟.

وأجابت «الإفتاء»: أن تفليج الأسنان المنهي عنه ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسًا وغشًا، وتغييرًا لخلق الله تعالى.

وتابعت: «أما إذا كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان، فإنه يجوز شرعًا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألمَّ بها، فلا بأس به».