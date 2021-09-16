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ضبط متهمين بسرقة محتويات مخبز آلي في حملة أمنية بالغربية

كتب:

أحمد فتحي
02:13 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من إلقاء القبض على المتهمين بسرقة أحد المخابز، في منطقة منشية مبارك، وعثر بحوزتهم على المسروقات بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى.

لصوص يسرقون معدات مخابز آلي للرغيف المدعم

وتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، يفيد اكتشاف صاحب أحد المخابز بمنطقة منشية مبارة بمركز المحلة الكبرى تعرض محتويات المخبز الخاص به للسرقة، من قبل لصوص.

وأوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء ياسر عبدالحميد، مدير مباحث الغربية، برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتم مراجعة كاميرات المراقبة بعدد من الشوارع المحيطة بالمخبز، وأفادت تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى تحت إشراف الرائد محمد عمارة، وجود تشكيلا عصابيا خلف ارتكاب الواقعة، وضبط كلا من «م. ح»، عاطل، 23 سنة، و«ا. م»، 45 سنة، واعترفا بارتكابهم الواقعة، وأرشدا عن المضبوطات المسروقة من المخبز، وهي عبارة عن 6 «موتور كهربائي»، و3 «دير بوكس»، ومحتويات أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام.

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