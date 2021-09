مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء زلزال عنيف في مقاطعة صينية

ضرب زلزال عنيف مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وأسفر عن قتيلين واصابة العشرات، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال الذي وقع بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الصيني لرصد الزلازل أن شدته بلغت 6 درجات، واتفقوا على أنه وقع على عمق ضحل 10 كيلومترات.

وضرب الزلزال منطقة لوكسيان تحديدًا والتي تقع على مسافة حوالي 120 كيلومترا، جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الصينية، والتي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

وأعلنت السلطات الصينية أن الزالزال تسبب حتى الآن في مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح خطيرة، بينما أصيب قرابة 50 شخصا بجروح طفيفة في الوقت الذي انهار فيه 22 منزلا، وتضررت عشرات المنازل، وانقطعت خدمات الاتصالات في بعض أنحاء المنطقة.

وانتشرت مشاهد للزلزال من كاميرات المراقبة تظهر الحركة العنيفة التي حدثت، ونشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية، وظهر فيها تحرك أثاث منزلي واهتزازه بقوة كبيرة، في حين أظهرت مشاهد أخرى عبر الإعلام المحلي يظهر حجم الأضرار الناجمة عنه في المنازل والممتلكات.

The epicenter of the #earthquake striking #China's #Sichuan on Thursday was monitored at 29.2 degrees north latitude and 105.34 degrees east longitude. The quake struck at a depth of 10 km. (Video via Weibo) pic.twitter.com/D4yqFATF8u