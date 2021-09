قوته 7 درجات.. مقتل شخص في زلزال بالمكسيك «فيديو»

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن زلزالا قويا وقع بالقرب من مدينة أكابولكو الواقعة على المحيط الهادئ؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد في حصيلة أولية، وتسبب في اهتزاز المباني وتأرجحها في مدينة مكسيكو سيتي على بعد مئات الكيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال الأولية بلغت 7 درجات وكان مركزه 17 كيلومترا شمال شرقي أكابولكو.

ويقع مركز الزلزال على عمق 50 كيلومتر، وشعر به السكان في مدينة أكابولكو، وسط تقارير عن تسببه في أضرار.

وصرح حاكم ولاية غيريرو ، هيكتور أستوديلو، لتلفزيون ميلينيو، أمس الثلاثاء، أن شخصًا قتل في سقوط عمود في بلدة كويوكا دي بينيتيز بالقرب من أكابولكو.

قال سيرجيو فلوريس، أحد سكان أكابولكو: «سمعنا ضوضاء عالية من المبنى، وضوضاء من النوافذ، وسقطت أشياء داخل المنزل، وانقطعت الكهرباء، سمعنا تسريب المياه ، وخرجت المياه، وسمعنا صراخ الناس ، والناس متوترين للغاية».

وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ في وقت لاحق، إن خطر الموجات المحتملة قد انتهى.

وفيما قالت عمدة أكابولكو، أديلا رومان، في تصريح لقناة ميلينيو إنه «لا يوجد موقف خطير حقًا حتى الآن، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات».

