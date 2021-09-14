زلزال بقوة 5.9 درجات قرب السواحل اليابانية

وقع زلزال بقوة 5.9 درجات بمقياس ريختر، قرب السواحل اليابانية، أمس الاثنين، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الهزة تم رصدها عند الساعة 22:46 مساء أمس الاثنين بتوقيت جرينيتش «12:46 فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة».

بؤرة الزلزال على عمق 376 كيلو مترا

وكان بؤرة الزلزال على عمق 376 كيلو مترا، وعلى بعد 230 كيلومترا شمال غربي مدينة شينجو الوقعة جنوب شرقي اليابان، فيما لم ترد أي معلومات عن أضرار أو ضحايا بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 13 فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر، وصلت قوته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، تحت البحر شمال شرقي اليابان، فيما وصلت تداعياته في ذلك الوقت إلى عاصمة البلاد «طوكيو»، حيث شعر سكانها به.

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر مواقع التواصل اهتزاز المنازل والعمارات في مناطق عدة باليابان ومنها العاصمة، نتيجة الزلزال القوي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.