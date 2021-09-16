ضبط 109 أطنان أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية

تمكنت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 109 أطنان من الأرز غير صالح للاستهلاك الأدمي يحتوي على حشرات سوس حي، معبأ داخل أكياس قبل بيعها في أسواق المحلة الكبرى.

109 أطنان من الأرز غير صالح للاستهلاك الآدمي

ونجحت الحملة في ضبط الكمية داخل مخازن تموينية بالمحلة الكبرى قبل طرحها بالأسواق، جاء ذلك في حملة مكبرة على المخازن، وبفحص عينة من المضبوطات، تبين أن بها حشرات سوس.

تقارير اللجنة عقب فحص الكميات داخل المخازن

وكشفت تقارير اللجنة عقب فحص الكميات الموجودة داخل المخازن عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وعليه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لجنة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية لمتابعة سوق الغذاء

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية لمتابعة سوق الغذاء والرقابة على جودة المنتجات، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وبتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تدشين لجنه من مفتشي الأغذية لمراقبة السلع بالمخازن والأسواق التجارية

من جانبه، شكل الدكتور محمد شكر، لجنة مكبرة برئاسة الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، ومفتشي ومراقبي الأغذية بالمحلة الكبري، تحت إشراف الدكتورة فاطمة يوسف لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض بما يلزم من إجراءات قانونية ومصادرتها.