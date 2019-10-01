ضبطت مباحث التموين في بني سويف، بقال استولى كميات كبيرة من الأرز المدعم، المُخصص للبطاقات التموينية، والمحظور تداوله خارج السلع، تمهيدا لإعادة بيعها في السوق السوداء.

ووردت معلومات سرية إلى قسم مباحث التموين بالمديرية بقيادة العقيد محمد محفوظ، تحت إشراف اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، مفادها قيام "طارق. ن. ر"، 47 عاما، بقال تموين، مقيم بندر بني سويف، بتوفير كميات كبيرة من الأرز المُدعم المُخصص للبطاقات التموينية والمحظور تداوله من الحصص المسلمة له، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء.

وعقب تقنيين الإجراءات، تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي التموين، من ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة رقم "و ر أ 6475" قيادة "مؤمن. ع. م"، 42 عاما، سائق، مقيم بندر بني سويف، وبحوزته 10 أطنان من الأرز المدعم.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة على ذمة تصرف النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 634 جنح مركز بني سويف.