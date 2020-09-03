ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملة تموينية ببني سويف

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ومحاولات إحتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

جاء ذلك خلال مناقشة جهود مديرية التموين، من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، اليوم، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الإنضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير نتائج حملة "التموين" على الأسواف والتي أفرت عن 3 طن أزر وطنين من السكر، مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، و10 عبوات تقاوي زراعية منتهية الصلاحية، و15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و50 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.