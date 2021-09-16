نقيب «المرافق» يبحث تطوير الخدمة العلاجية لـ300 ألف عامل

دعا المستشار هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق، مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، إلى بذل المزيد من الجهد، وتطوير الأداء من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأكثر من 300 ألف عامل بقطاع الكهرباء، بمن فيهم الذين خرجوا على المعاش.

الخدمات العلاجية للعاملين بالكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع عقده هشام فؤاد مع قيادات شركة الخدمات الطبية أمس الأربعاء، بحضور أعضاء من مجلس إدارة «النقابة العامة» وذلك بمقر النقابة بالقاهرة، حيث شارك في الاجتماع من إدارة الشركة الطبية محمد اسماعيل رئيس مجلس الإدارة وعبداللطيف الجيار مدير عام المكتب، وبعض الأطباء.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له اليوم، إنَّ النقابة العامة، بصدد إعداد مذكرة شاملة بكل المشكلات التي تواجه العمال المستفيدين من شركة الخدمات الطبية، والتعاون من أجل حلها، موضحاً أن العلاقة المتميزة مع إدارة الشركة تأتي في إطار حوار إجتماعي جاد هدفه تقديم خدمة طبية أفضل للعمال.

وأكّد ثقته الكبيرة في الدور الذي يلعبه وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع المسؤولين بالوزارة والشركة القابضة في الاستجابة، وتحقيق مطالب العاملين ورعاية مصالحهم على كل المستويات.

تأسيس سلاسل مستشفيات

ورداً على بعض الملاحظات التي عرضها رئيس النقابة العامة المستشار هشام فؤاد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية محمد إسماعيل، إنَّه جارِ الآن تأسيس سلاسل من المستشفيات بجوار العيادات الخارجية، وإنشاء أول كود مصري للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء على حساب شركة الخدمات الطبية وذلك بداية لتعميم الفكرة علي باقي الشركات، وأنَّه جرى التنبيه على كل القطاعات الطبية بالشركة لمواجهة مشكلة التأخير في تجديد القرارات الخاصة بالقومسيون الطبي، والتعاقد مع الصيدليات الكبرى والتي تغطي فروعها معظم انحاء الجمهورية، وتحديث أنظمة التعامل لسرعة صرف الروشتات الطبية للعمال، ومد صلاحية صرف روشتات العلاج من 3 إلى 7 أيام.

شركة الخدمات الطبية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، أنَّ هناك استعدادات جارية الآن للتعاقد مع مستشفيات في نطاق مدينتي الأقصر وأسوان، وأنه سيتمّ إنشاء مستشفي في «وادي حوف» وذلك لخدمة العاملين بمدينة الكريمات، في إطار خطة التواصل مع العمال المستفيدين من الخدمة الطبية خاصة في الأماكن البعيدة والنائية، والاهتمام بشكل أكبر بمن بلغوا سن المعاش، والوصول إليهم حتى في منازلهم، وعودة مناديب المعامل إلى مقرات العيادات الطبية.

وتعتبر شركة الخدمات الطبية، شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كل الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وإنتاج الكهرباء، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، كما أن الشركة تقدم الخدمات الطبية لجموع المواطنين في مصر.