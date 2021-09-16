صيانة على السريع.. أنواع «زيت المحرك» وأهمية تغييره دوريا

تعد الصيانات الدورية لأجزاء السيارة، أحد الأمور الفعّالة في الحفاظ على المركبة فترة أطول، ويعد الاهتمام بتغيير زيت المحرك أحد العناصر التي يجب الاهتمام بعمل الصيانات الدورية لها بشكل مستمر دون إهمال، لما ينتج عن ذلك من تقصير في العملية الديناميكية لمحرك السيارة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد عبدالصمد خبير السيارات إنَّ «زيت المحرك» ذو أهمية كبيرة داخل العملية الديناميكية للسيارة، والاختيار الأنسب لزيت المحرك يرجع إلى المعيار الموجود في الكُتيب «كاتلوج العربية» وحسب الموصى للسيارة من الشركة المصنعة.

أخطاء شائعة يقع فيها المستهلكون

وأشار إلى أنَّه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من المستهلكين بسبب وضع رقم خلاف الرقم المدون بـ«كتيب السيارة» والموصي به من الشركة المصنعة للسيارة، داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة غير المتخصصة، دون الاهتمام بالخطأ الذي وقع فيه والأمر الذي يؤدي إلى مشكلة كبيرة بالسيارة قد تتسبب في حادث خلال السير، وأعطال جسيمة بمحرك السيارة.

أنواع «زيت المحرك»

وأوضح الخبير، أنواع «زيت المحرك» والتي تختلف حسب نوع السيارة بين «سيدان، ورياضية، وكروس أوفر، أو بيك أب»، وذلك حسب السرعة والوزن والضغط على المحرك، وتتلخص في 3 أنواع هي، الزيوت معدنية وأخرى تخليقية وغيرها شبه تخليقية؛ مبينًا أنَّ الزيت المستخدم في سيارات النقل يختلف عن زيت محرك السيارات الملاكي «السيدان»، حيث أن محركات الديزل لها زيوت محرك خاصة، كما أن لمحركات البنزين زيوتا معينة، وهناك بعض من محركات الديزل الصغيرة التي يصلح معها زيت محرك البنزين.

وحسب الخبير، تشير الأرقام الموجودة على عبوة الزيت، إلى اختيار الزيت المناسب للسيارة حسب الموصى به من الشركة المصنعة، فمثلا دائما ما يتواجد مثل هذا الرمز (5W-30) أو (10W-40) مع اختلاف الأرقام، حيث يرمز حرف الـW إلى فصل الشتاء، في حين يدل الرقم المتواجد في ناحية اليسار على أدنى درجة حرارة يمكن للزيت أن يعمل عندها ومن دون أن يتجمد، أما الرقم المتواجد في ناحية اليمين فيشير إلى درجة الحرارة المرتفعة التي يستطيع الزيت أن يتحملها ومن دون أن يفقد لزوجته المطلوبة، وتمثل هذه الرموز والأرقام إلى نتيجة التجارب التي أجراها معهد (SAE) على الزيت الموجود في العلبة.