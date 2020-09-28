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أضرار ناجمة عن عدم تغيير زيت المحرك بانتظام

تصل للتلف الكامل

كتب:

عمر العربي
06:31 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
زيت محرك

زيت محرك

تعتبر عملية تغيير زيت محرك السيارة التي تتم بعد قطع المركبة لعدد معين من الكيلومترات، من أهم عمليات الصيانة المسؤولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة وإطالة العمر الافتراضي لمحركها، والاستهانة بها تؤدي إلى العديد من المشكلات لصاحب السيارة. 

توجد العديد من أنواع الزيوت في السوق، وفي هذا الصدد قال خبير السيارات وليد جمال لـ"الوطن"، إن تغيير الزيت الخاص بالمحرك من الأمور التي يجب عدم الاستهانة بها، حيث أن عدم تغييره يسبب أضرار ضخمة تكلف أضعاف تكاليف تغيير الزيت نفسه.

أضرار ناجمة عن عدم تغيير الزيت

وأضاف، أن على رأس تلك الأضرار، خروج دخان أبيض من عادم السيارة، وارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير، بالإضافة إلى امتلاء المحرك من الداخل بالشوائب، وسماع أصوات مزعجة عند تشغيل السيارة، ويصل الأمر إلى تلف المحرك بالكامل.

وأكد "جمال"، أن تغيير الزيت في موعده يعطي السيارة أداء أفضل، مما يحافظ على سلامة المحرك وعُمر السيارة.

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