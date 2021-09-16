التحفظ على فيديو يوثق لحظة انتحار فتاة مول سيتي ستارز

تحفظت جهات التحقيق على فيديو مدته 37 ثانية يوثق لحظة انتحار فتاة مول سيتي ستارز، وأظهر الفتاة بشكل تام وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس، وأن عددا من الزبائن كانوا يقفون أمام المطاعم حاولوا إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا، وفق ما ذكرته مصادر أمنية.

وقالت المصادر الأمنية إنَّ فتاة مول سيتي ستارز ماتت في الحال بعد سقوطها، وأن محاولات إسعافها من قبل رواد المول لم تفلح، موضحة أنَّ جهات التحقيق استدعت أسرتها لسماع أقوالها في الأسباب التي دعت الفتاة للانتحار، وأنَّ النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

انتحار فتاة مول سيتي ستارز

وحصلت «الوطن» على الفيديو الذي يوثق لحظة انتحار فتاة مول سيتي ستارز، من الطابق السادس، التي تدعى ميار محمد، وتبلغ من العمر 23 سنة، وأظهر الفيديو الفتاة العشرينية وهي ترتدي ملابس شبابية عبارة عن «بنطلون جينز أزرق، وبلوزة سماوي» ويظهر شعرها بشكل تام.

كما يظهر الفيديو اقتراب الفتاة من السور الزجاجي للطابق السادس بالمول، ووقوفها أمام «الترابيزات» المجاورة للسور والخاصة بالمطاعم، حيث بدأت مراقبة العمال في المطاعم والزبائن الواقفين في انتظار الوجبات، حتى تأكّدت من هدوء المكان بعض الشيء ووقفت على كرسي ومنه صعدت أعلى تربيزة الطعام وتخطت الحاجز الزجاجي وألقت بنفسها.

وقفت على زاوية خالية بجانب السور الزجاجي

وأظهر فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز، أنَّها كانت عازمة على الانتحار بشكل ليس فيه رجعة، وأنَّها اختارت مكانًا في الطابق السادس لم يقف فيه أحد من رواد المول، وأنها وقفت في زاوية لا يقف بجانبها أحد، واستخدمت المقعد و«التربيزة» لسرعة القفز من أعلى الحاجز الزجاجي، ثم ألقت بنفسها في الحال، قبل أن يتمكّن الزبائن الذين كانوا يقفون أمام المطاعم من منعها والإمساك بها.