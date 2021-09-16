فيديو سقوط فتاة سيتي ستارز.. شهود العيان: ألقت بنفسها من الطابق السادس

أثار فيديو سقوط فتاة من الطابق السادس في مول سيتي ستارز موجة تعاطف واسعة مع الضحية على منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر رواد «فيس بوك» عن حزنهم الشديد لوفاة الفتاة العشرينية التي ألقت بنفسها من الطابق السادس في المول، بحسب روايات شهود العيان في محضر الشرطة، وبينت تحريات المباحث الأولية أن الفتاة ميار محمد 23 سنة من حي الزهور، وكانت متواجدة داخل مول سيتي ستارز لمدة 5 ساعات قبل انتحارها، ولاحظ عدد من شهود العيان دخولها في وصلات بكاء.

رواية شهود العيان

استمع فريق أمني لأقوال عدد من شهود العيان الذين قالوا إنهم لاحظوا وجود الفتاة في الطابق السادس لوقت طويل، مؤكدين أن أفراد الأمن الإداري شاهدوها وهي تبكي على فترات متقطعة، وعندما سألوها عن سبب بكائها كانت تخبرهم بأن لديها أمرًا خاصًا يغضبها، واستدعت جهات التحقيق أسرة الفتاة لسماع أقوالها، ومعرفة مدة خروجها من المنزل حتى موعد انتحارها، والأسباب التي دفعتها للانتحار.

وقالت مصادر أمنية إن جهات التحقيق تحفظت على كاميرات موال سيتي ستار، وخاصة كاميرات الطابق السادس والأول، لتحديد مكان الفتاة وكيفية سقوطها، للتأكد من أنها سقطت عن طريق اختلال توازنها أم أنها انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق السادس، والتحقق من مدى وجود شبهة جنائية بقيام أحد الأشخاص بدفع الفتاة من أعلى.

فتاة مول سيتي ستارز توفيت بعد دقائق من سقوطها

المصادر أوضحت أن فتاة مول سيتي ستارز توفيت بعد دقائق قليلة من سقوطها، مؤكدين أن محاولات بعض الأشخاص لإسعافها لم تفلح، وأنهم حاولوا تقديم الإسعافات الأولية لها عن طريق إنعاش قلبها بالمحاولات اليدوية، وبعدها تم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقلت الفتاة للمستشفى، وتأكد وفاتها، وأخطرت النيابة العامة.. التي قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان الفتاة وكشف أسباب وفاتها.