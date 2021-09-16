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بدء التحقيق في مصرع «فتاة سيتي ستارز».. والتحفظ على كاميرات المراقبة «فيديو»

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هيثم البرعى
03:13 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
محاولات انقاذ فتاة المول

محاولات انقاذ فتاة المول

بدأت جهات التحقيق، إجراءاتها في واقعة سقوط فتاة في العقد الثاني من العمر، من الطابق السادس بمول سيتي ستارز الشهير بمدينة نصر، مساء أمس الأربعاء.

وتلقت جهات التحقيق إخطارًا بالواقعة من الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة هناك، لتفريغها وتحديد لحظة سقوط الفتاة المتوفاة، للوقوف على ملابسات الحادث، ولتحديد ما إن كان الحادث مجرد سقوط لاختلال التوازن أو انتحار متعمد من قبلها.

تشريح الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي، لبيان كيفية وأسباب الوفاة، وكذلك استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم خلال التحقيقات.

وجرى سماع شهادات عدد من شهود العيان، الذين التفوا حول فتاة سيتي ستارز، عقب سقوطها، والذين كانوا متواجدين بالطابق السادس أثناء ذلك، ولا تزال التحقيقات مستمرة، للوقوف على ملابسات وحقيقة والواقعة. 

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