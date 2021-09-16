مات حزنًا على وفاة زوجته.. أبرز المحطات في حياة الفنان عبد الوارث عسر

تحل اليوم الذكرى الـ127 على ميلاد الفنان عبد الوارث عسر، حيث أنه ولد في مثل هذا اليوم 16 سبتمبر عام 1894، في حي الجمالية، وعُرف «عسر» ببساطة أدائه وطيبة ملامحه، كما اشتهر بلقب أستاذ الإلقاء وشيخ الممثلين.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن شيخ الممثلين، كالتالي:

كان والده الشيخ علي عسر يعمل محاميًا، وحرص على اصطحابه إلى الصالونات الأدبية؛ للاستماع إلى أحاديث أدباء وفنانين ومشايخ مصر، كما حفظ عبد الوارث القرآن، وأتقن أحكام التجويد، لذلك تميز أيضًا في الكتابة والتأليف والإلقاء بجانب موهبته التمثيلية.

سار «عسر» على نهج والده والتحق بكلية الحقوق، ثم تركها بعد وفاته لرعاية أملاك أسرته، كما عمل كاتب حسابات في وزارة المالية من خلال حصوله على توصية من الزعيم سعد زغلول.

بداية حياة عبد الوراث عسر الفنية

أحب عبد الوارث عسر، الفن منذ صغره، وبدأ حياته الفنية في سن الـ 23 من عمره، حسب تصريحات تليفزيونية سابقة لحفيده الفنان محمد التاجي، حيث قام بالانضمام إلى جمعية أنصار التمثيل، وفي عام 1912 ضمه اللبناني جورج أبيض إلى فرقته وأسند له دور رجل كبير بإحدى المسرحيات.

شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: فيلم «شباب امرأة» عام 1956 إخراج صلاح أبو سيف، وفيلم «صراع في الوادي» عام 1954 إخراج يوسف شاهين، وفيلم «الرسالة» عام 1977 إخراج مصطفي العقاد، وفيلم «البؤساء» عام 1978 إخراج عاطف سالم.

آخر أعمال «عسر» السنيمائية والدرامية

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم «ولا عزاء للسيدات» عام 1979 بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان عزت العلايلي والفنان جميل راتب، ومن إخراج هنري بركات.

كما قدم عبدالوارث عسر في آخر مسيرته الفنية مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع الفنان عادل إمام عام 1978، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد فاضل، كما شارك في مسلسل «أبنائي الأعزاء» مع الفنان عبد المنعم مدبولي عام 1979، تأليف عبد الله فرغلي، وإخراج محمد فاضل.

وفاة عسر حزنًا على زوجته

وبعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عامًا قدم خلالها نحو 300 عمل فني، رحل الفنان عبد الوارث عسر عن عالمنا يوم 22 أبريل 1982عام عن عمر يناهز 87 عامًا بعد وفاة زوجته وحزنه الشديد عليها.