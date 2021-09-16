افتتاح المنتدى الاقتصادي لتسويق المشروعات بشرق بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي للتسويق لمشروعات شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر.

وقال الغضبان، إن بورسعيد دائما قبل التغيير في مصر، ففي 1956 غيرت بورسعيد الاستراتيجيات والسياسات العالمية ثم في نهاية 2015 دشن الرئيس السيسي مشروعات محور قناة السويس بعنوان حلم بكرة وأعلن عن تطوير شرق بورسعيد ثم تشغيل أكبر ميناء محوري في مصر.

الغضبان نخاطب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب للاستثمار في شرق بورسعيد

وتابع محافظ بورسعيد قائلا: «نخاطب اليوم من بورسعيد قبلة المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب من أجل الاستثمار على أرض سيناء بشرق بورسعيد»، مؤكدا أن المحافظة جاهزة بكافة الإمكانات والموارد.

وأكد الغضبان أنه يجرى حاليا تجهيز 20 كم٢ شرق بورسعيد لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، وتوفر 80 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمؤهلة والمتكاملة لوجيستيا وصناعيا تخدم البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا والشرق الأوسط، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي تقدم كافة احتياجات المستثمر من البنية التحتية وتقدم الدعم المتواصل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر بشرق بورسعيد، وذلك في إطار تحقيق أهداف المشروع وهو خلق فرص استثمارية في قطاعات صناعية وبحرية ولوجيستيه بالمنطقة.

ضخ 18 مليار دولار جنيه لأعمال البنية التحتية بشرق بورسعيد

وأوضح المحافظ أن المنطقة الاقتصادية والتي تقوم على مساحة 461 كم2، وتشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، و3 مشغل موانئ رئيسي، و14 مصورا صناعيا ، وتوفر 100 ألف فرصة عمل، وتشمل 250 منشأة صناعية عاملة، وشهدت ضخ حوالى 18 مليار دولار جنيه لأعمال البنية التحتية و الطرق وتحسين التربة بشرق بورسعيد، لافتا إلى وجود 5 أنفاق ومجموعة من المعابر تحقق سهولة تداول البضائع.