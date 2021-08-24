السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان أصدرته قبل قليل، عن اندلاع حريق محدود بمحطة المحولات الكهربائية شرق بورسعيد، وتمت السيطرة الكاملة عليه، من قبل الحماية المدنية، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وعلى الفور، توجه مسؤولو إدارة ميناء شرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية، والجهات المعنية، إلى موقع الحريق، الذي تم التعامل معه في حينه، دون التأثير على حركة الميناء والأعمال والأنشطة المقامة هناك.

وتواصل الجهات المعنية والأمنية جهودها للمتابعة والتنسيق مع محافظة بورسعيد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للتحقيق في الأمر، والوقوف على أسباب الحريق.

وأهابت المنطقة الاقتصادية وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات والبيانات الخاصة بها، وعدم إثارة البلبلة بنشر معلومات دون التأكد من دقة هذه البيانات.

اقتصادية القناة بجهود السيطرة على حريق محولات شرق بورسعيد

وتوجهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشكر والتقدير لجميع الأجهزة والجهات التي ساعدت في إخماد الحريق الذي اندلع بمحطة المحولات الكهربائية في شرق بورسعيد، حيث قامت هيئة قناة السويس بدفع قوات دعم من الأنفاق، فضلاً عن المتابعة والتنسيق المستمر مع محافظة بورسعيد، بجانب المجهودات التي قدمتها محطة الحاويات مع إدارة الميناء، للسيطرة على الحريق، دون وجود أي خسائر بشرية أو إصابات.

21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج 3 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفه سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.