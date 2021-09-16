إضراب عن الطعام بالقطاع الصحي في فرنسا بسبب الإجبار على تلقى لقاح كورونا

احتج عامل بمستشفى فرنسي بعد تطبيق فرنسا لقانون جديد، وهو إجبار العاملين بالقطاع الصحي على تلقي اللقاح.

وقام تييري بايسانت، عامل أمن وإطفاء بمستشفى باستور، بالاحتجاج بالإضراب عن الطعام، ومعه كريستوف، مقدم رعاية بها، رافعين لافتة، مكتوب عليها: «إضراب عن الطعام»، وذلك باعتراضهما عن القيود التي وضعتها فرنسا، من خلال تصاريح إجبارية؛ لمكافحة كوفيد-19، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكان «بايسنت» ينصب خيمته أمام دير سانت بولس، بمدينة نيس جنوب فرنسا، حاملًا لافتته المكتوب عليها بحروف حمراء كبيرة «ضربة جوع»، قائلًا: «سنذهب إلى أبعد ما نستطيع الوصول إليه»، وخارج الدير في نيس، انضم إلى بايسانت رجل آخر قال إنه كان أيضًا مضربًا عن الطعام.

ووفقًا لمنشوراته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عمل «بايسنت» في الماضي كطبيب في الشوارع خلال احتجاجات حركة السترات الصفراء، وهي حركة مدنية نظمت مظاهرات ضد حكم الرئيس إيمانويل ماكرون.

فرنسا تجبر العاملين بالرعاية الصحية على تلقي اللقاح

وحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»، قال «بايسنت»: «أشاهد التلفاز وأرى أن من يعارضون أو يعبرون عن شكوكهم بشأن تلقي اللقاح، يتم اتهامهم بالمتآمرين»ن موضحًا أنه ليس معترضًا على اللقاح في حد ذاته، ولكن اعتراضه على إجبار العاملين بأخذ اللقاح أو المخاطرة بوظائفهم.

إيقاف 3000 عامل بسبب لقاح كورونا

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف نحو 3000 عامل في قطاعي الصحة والرعاية في فرنسا؛ لفشلهم في الحصول على لقاح ضد كوفيد-19 قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة.

عاملو الصحة رفضوا تلقي اللقاح

وقال مسؤولو الصحة العامة، إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية حصلوا على اللقاح، ولكن نسبة صغيرة رفضته.