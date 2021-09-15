أطباء: حملة «معا نطمئن» خطوة إيجابية.. والإقبال على اللقاح سيزيد

قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن حملة «معًا نطمئن» والتي دشنتها وزارة الصحة لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا، خطوة إيجابية نحو المواطنين لزيادة الوعي، مشيرًا إلى أنها حملة تدعو للفخر، ولابد أن يقابلها استجابة من المواطنين.

«خضير»: بعض الصفحات والبرامج روضت المواطنين على عدم أخذ اللقاح

وأضاف «خضير» لـ«الوطن»، أن هناك بعض الصفحات على السوشيال الميديا روضت المواطنين على عدم الذهاب للتطعيم، وأن كورونا عبارة عن دور برد سيزول خلال عدة أيام، ولم يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حتى الآن.

وأشار «خضير» إلى أن الحملة جاءت في الوقت المناسب تزامنًا مع دخول مصر الموجه الرابعة، ووجود حالات إصابة بمتحور «دلتا بلس»، موضحًا أن الوزارة تسير على خطى ثابتة لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي حددتها منذ تفشي الجائحة في مصر.

رئيس قسم المناعة: «معًا نطمئن» خطوة مهمة لزيادة وعي المواطنين

وفى سياق متصل، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة جامعة عين شمس، إن حملة «معا نطمئن» من الخطوات المهمة لزيادة الوعي لدى المواطنين والحث على أخذ لقاح كورونا، منوها بأن «الباصات» التي توفرها وزارة الصحة، ووجود أشخاص مدربين يشرحون كل ما يتعلق بفيروس كورونا واللقاحات المضادة لها ستساعد المصريين على التسجيل، «عدد كبير من المصريين لا يملكون وسائل الترفيه مثل التلفاز أو الهاتف المحمول، لمعرفة مضاعفات كورونا وما تحدثه بالجسم».

وأوضح «عقبة» في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الحملة ستجوب كافة المحافظات وفقًا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، لافتا إلى ضرورة توفير أجهزة الحاسب الآلي وتسجيل للمواطنين للحصول للقاح، لأن هناك عدد كبير من المواطنين لا يستطيع إجراء خطوات التسجيل والحصول على طلب لقاح كورونا.

عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة

وتابع: «من المقرر عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى خاصة مع انخفاض درجات الحرارة التي تمكن الفيروسات من الانتشار في الجو البارد»، ناصحًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة بجانب تطبيق التباعد الاجتماعي.

أبرز المعلومات عن حملة «معًا نطمئن»

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح، وجرى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة، إلى جانب 6 سيارات تجوب شوارع محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم بقية المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام ويقوم فريق التواصل المجتمعي بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتطعيم.