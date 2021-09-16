«الكوني»: الرئيس الجزائري مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي

كشف موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن هدف زيارته إلى الجزائر، موضحًا أنه يحرص على تكرار الزيارات إلى الجزائر من أجل التواصل والمشورة، والإطلاع بمجريات ما حدث في زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا، قائلا: «نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر، لإحاطتهم بما يجرى في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار خاصة بعد زيارتي دول جوار جنوب ليبيا.. أنا هنا لألتقي مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإطلاعه على مجريات ما حصل في هذه الزيارات وأيضا مجريات الأمور في ليبيا».

«الكوني»: «تبون» مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي

وأوضح «الكوني» في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، أن الرئيس «تبون» مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي، مؤكدًا وجود مستجدات كثيرة لابد من إطلاع الرئيس تبون عليها و أن نتشاور ونتحادث بشأنها، وكذلك حول العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر، وكان في استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لدى وصوله إلى الجزائر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

واستضافت الجزائر نهاية الشهر الماضي اجتماعًا لدول الجوار الليبي، جدد من خلالها وزير الخارجية التأكيد على دعم مسعى المصالحة الوطنية لحل الأزمة الليبية دون استخدام العنف.

السيسي يشدد على احترام السيادة الليبية للحفاظ على وحدة أراضيها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد اليوم على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، كما أشار «السيسي» إلى أن مصر ترفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وأن الحكومة المصرية تدعم تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وتفعيل إرادته الحرة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.