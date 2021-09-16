لو عاوز تقنن تجارتك على الإنترنت.. اعرف خطوات العمل بشكل قانوني

خصصت مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا بسيطًا للأفراد والشركات العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، للتسجيل بالمصلحة، خصوصًا بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مطلع في تصيحات خاصة لـ«الوطن» إن مصلحة الضرائب تسعى إلى مساعدة الأفراد أو الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، ببيع سلع أو خدمات من غير المسجلين بمصلحة الضرائب للتعامل بشكل قانوني.

خدمات للتواصل مع المواطنين

وأضاف المصدر أن المصلحة حددت عددًا من الخدمات للتواصل مع المواطنين أو التجار سواء من الأفراد أو الشركات، منها الاتصال على الخط الساخن 16395 أو التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية صقر قريش طريق الاوتوستراد.

وأشار إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية ستقدم كل الدعم الفني والمعلومات اللازمة التي يحتاجها الأشخاص ممن يمتهنون التجارة الإلكترونية إلى جانب تخصيص نموذج بسيط على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت، مؤكدًا أن المصلحة خصصت هذا النموذج لقطع الطريق على الشائعات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد انتشار رسائل على «فيسبوك» تحذر المواطنين على غير الحقيقة.

كيفية تقنين الأوضاع القانونية والضريبية

وطالب المصدر كل من يمارس أي نشاط عبر المنصات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ومن لديه أي استفسار أو يسعى إلى الحصول عن معلومة ضريبية، أو كيفية تقنين الأوضاع القانونية والضريبية بالنسبة للنشاط الذي يمارسه أن يتواصل مع مسؤولي مصلحة الضرائب للإجابة عن كل استفسارتهم، مشيرًا إلى أن المواطن سيدخل لمليء البيانات من خلال نموذج بسيط وسهل وكتابة السؤال أو الاستفسار الذي يبحث عنه، سيرد عليه مسئولي الدعم الفني في التو واللحظة، من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM.https://adminlive.elwatannews.com/edi

كانت مهلة مصلحة الضرائب للشركات أو الأفراد الذين يمارسون التجارة عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي من غير المسجلين بالسجلات الضريبية، انتهت أمس الأربعاء الموافق 15 سبتمبر الحالي.