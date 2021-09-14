48 ساعة مهلة أخيرة لتجار «فيس بوك» للتسجيل بـ«الفاتورة الإلكترونية»

لا يفصل الممولين من التجار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في توريج وبيع البضائع والسلع أو تقديم الخدمات سوى أقل من 48 ساعة على المهلة التي منحتهم إياها مصلحة الضرائب المصرية قبل اتخاذ الإجرءات القانونية ضدهم.

وحددت مصلحة الضرائب المصرية منتصف الشهر الحالي الموافق لـ 15 سبتمبر الجاري مهلة أخيرة للتسجيل للفاتورة الإلكترونية للممولين من التجار ممن يرجون للسلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» من غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومع التحذير بالتعرض للمساءلة القانونية، في حالة الإصرار على عدم التسجيل بالمنظومة الجديدة.

2273 شركة سجلت في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة

وانتظمت نحو 2273 شركة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة منذ إطلاقها إلزاميا وبلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها من خلال المنظومة نحو 44 مليون وثيقة حتى الوفت الحالي وفقاً لتقرير صادر عن المرصد الإعلامي الضريبي لوحدة الإعلام التابعة لمصلحة الضرائب المصرية

وأشار تقرير المرصد الإعلامي إلى أن التهرب الضريبي أصبح جريمة مخلة بالشرف، وألزم المولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أصبح إلزاميًا وليس اختياريًا، طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية عدد من الخطوات اللازمة في التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتستعرض «الوطن» تلك الخطوات إذ تبدأ بإرسال المستندات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال البريد الإلكتروني الخاص المخصص لذلك بمصلحة الضرائب «einvoice@eta.gov.eg» ثم إرفاق البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة ضمن البيانات المرسلة مع ضرورة التأكد من تسلم رد على البريد الإلكتروني الخاص بالممول بتوقيت محدد من قبل المصلحة لبدء إنشاء الملف الرقمي ثم إعادة ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر الشخصي عبر الدخول على اللينك "https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/"، ثم تنزيل UAT/PrePord من خلال Root CA Certificate file واتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بك.